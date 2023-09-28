Robot köpek Keçi, yaklaşık 25 kilogramlık ağırlık taşıyabiliyor, 1 metrelik bir alandan zıplama yapabiliyor, operasyon alanlarında malzemelerin bir yerden bir yere aktarılması, iletişim noktası oluşturmak, keşif yapmak, mayın taramak ve mağaralara gereken mühimmatın koyularak mağara ağzındaki tahkikatların temizlenmesi gibi birden fazla özelliğe sahip.

BİTES Savunma Havacılık & Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun robot hakkında bilgiler paylaştı.

Dağlık, kayalık ve erişilmesi zor bölgelere erişme ile ilgili daha hızlı hareket eden bir robot geliştirdiklerini aktaran Coşkun, "Bununla beraber robot yaklaşık 25 kilogramlık ağırlık taşıyabiliyor. 1 metrelik bir alandan zıplama yapabiliyor. Operasyon alanlarında malzemelerin bir yerden bir yere aktarılması, iletişim noktası oluşturmak, keşif yapmak, mayın taramak ve mağaralara gereken mühimmatın koyularak mağara ağzındaki tahkikatların temizlenmesi gibi birden fazla özelliğe sahip. Kara Kuvvetleri veya Özel Kuvvetler'in ihtiyaç duyduğu operasyonlarda kullanabileceği bir insansız altyapı platformu. Test ve denemeleri yapıldı. Şu anda uygulama alanlarında test edilmesi gerekiyor. Bunun için sistem hazır. Uygulamaya çok hazır ve yakın bir noktadayız." ifadelerini kullandı.