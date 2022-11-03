Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), söz konusu depremin, Buzau'nun 41 kilometre kuzeybatısında ve 140 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Bölgeden henüz can kaybı ya da maddi hasar bilgisi ulaşmadı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), söz konusu depremin, Buzau'nun 41 kilometre kuzeybatısında ve 140 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Bölgeden henüz can kaybı ya da maddi hasar bilgisi ulaşmadı.
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