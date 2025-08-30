Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 3’ü çocuk olmak üzere 22’ye yükseldi. Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde soruşturma ve operasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis sağlık görevlileri, patlayıcı uzmanları, kriminalistler, kurtarma ekipleri ve şehrin ilgili hizmet birimleri olay yerinde aktif olarak görev yapıyor. Hasar gören alanlarda incelemeler devam ederken, vatandaşların başvurularını ve bildirimlerini iletebilecekleri özel noktalar kuruldu.

Yetkililer, halkın güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.