Ukrayna, Herson yakınlarında Rus kontrolündeki bölgede bulunan bir barajın Rus güçleri tarafından vurulduğunu duyurdu.
Rus yetkililer iddiaları yalanladı, saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı.
Nehir yatağına boşalan milyonlarca metreküp su yüzünden yerleşim yerlerinin tehdit altında olabileceği kaydedildi.
Suyun bu şekilde akması durumunda beş saat içinde su seviyesinin kritik eşiği aşacağı bildirildi. Ukrayna kaynakları, saldırıdan Rus tarafını sorumlu tuttu.