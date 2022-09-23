Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı.

Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 200 bin liraya satıldığı belirlendi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.