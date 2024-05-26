Rus kuvvetlerinin iki güdümlü füzeyle Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir alışveriş merkezini vurduğu bildirildi.

Saldırıda 11 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bir kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.

Rusya dün Harkiv kentindeki inşaat malzemeleri satılan mağazayı güdümlü hava bombalarıyla vurmuş, saldırıda 4 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmış, 16 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı.