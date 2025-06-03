Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus güçleri Ukrayna'nın Sumi bölgesine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Rusya- Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri hız kesmeden devam ederken iki ülkenin birbirlerine yönelik saldırıları da sürüyor.

Önceki gün Ukrayna'ya ait dronlar, Rusya'ya ait 40'dan fazla uçağa bomba yağdırırken 7 milyar dolarlık zarara neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırıya karşılık verip vermeyeceği merak konusu olurken bugün kanlı bir misilleme geldi.

Rus ordusu, Putin'in talimatıyla Ukrayna'nın Sumi şehrine saldırı düzenledi. Bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.