Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar!

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.

Partiler, konuşma sırasına göre kürsüye gelerek 2024 yılı bütçesi hakkında konuşmalarını yapıyor.

Söz sırası bugün muhalefette...

Söz sırası Saadet Partisi Grubu'na geçince parti adına kürsüye Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez çıktı.

TBMM'de tansiyon yükseldi

Bitmez, iktidarı hedef alarak sert bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşma sırasında Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. AK Parti'ye sert eleştiriler getiren Bitmez'in sözleri, AK Parti sıralarından çıkan seslerle sık sık kesildi.

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Kürsüden ayrılırken fenalaştı

Hararetli konuşmasını bitiren Bitmez, Genel Kurul'u selamladıktan sonra kürsüden ayrılırken fenalaştı.

Yere yığılan Bitmez, kafasını yerdeki basamağa çarptı. İlk müdahale yakın sıralardaki milletvekillerinden geldi.

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Kalp masajı yapıldı

Daha sonra Bitmez'e, sağlık ekipleri Genel Kurul'da müdahale etti.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibinin, Bitmez'e kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

Bitmez, daha sonra sedye ile ambulansa kaldırılarak hastaneye kaldırıldı.

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Oturuma ara verildi

Vahim olaydan hemen sonra TBMM TV yayını keserek araya gitti.

Genel Kurul'da da oturuma ara verildi.

Kaynak: Haber Merkezi