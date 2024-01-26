Süper Lig'den rekor oyuncu satışı....

Galatasaray 2021'de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes kulübünden transfer edilen oyuncusu Sacha Boey'i rekor bir transfer bedeliyle Bayern Münih'e sattı.

Bayern Münih şartları kabul etti

Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.

Açıklama yapılacak

Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Sözleşme detayları

Sacha Boey, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.

Bayern Münih, Fransız yıldızla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Boey'un yarın Münih'e gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.



Rennes'e yüzde 15 pay verilecek

Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih' bonservisiyle göndermesiyle birlikte oyuncunun eski kulübü Rennes kardan yüzde 15 pay verilecek.

Galatasaray'ın Boey'i 30 milyon euroya satması durumunda Rennes bu satıştan yaklaşık 4.5 milyon euro gelir elde edecek.

84 maça çıktı

2021 yılında 1.15 milyon euroya Rennes'ten alınan Sacha Boey sarı-kırmızılılar ile çıktığı 84 maçta 4 gol 4 asist kaydetmiş ve geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Cenk Tosun'un transfer bedelini geçti

Süper Lig tarihindeki en yüksek transfer satışlarının zirvesinde, 2017/2018 sezonunda Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun yer alıyordu.

1999/2000 sezonunda ise Elvir Baljic, Fenerbahçe'den Real Madrid'e 21 milyon euroya transferolmuştu.