Sadakataşı Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller başta olmak üzere toplam 15 şehirde ihtiyaç sahiplerine kömür, bot ve mont dağıttı. Dernek, kış boyuncada yurt içinde yardım çalışmalarını sürdürecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller başta olmak üzere toplam 15 şehirde ihtiyaç sahiplerine kömür, bot ve mont dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bu Kış Kalpler İyilikle Isınsın" çağrısıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 15 şehirde ilköğretim kademesindeki 3 bin 200 öğrenciye bot ve mont hediye edildi.