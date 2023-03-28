Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı'nın 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Tercih işlemleri 3 Nisan'a kadar yapılabilecek

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

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ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan sözleşmeli personelin pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle belirtildi: