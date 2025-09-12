Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs 2023 tarihli Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler, saç ekimi birimlerinin işleyişini ve denetimini kolaylaştırmayı amaçladı.

ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmeliğin 6. maddesine eklenen cümleyle, sağlık kuruluşlarının hasta bekleme alanlarının ortak kullanılabileceği belirtilirken, denetim usulleri de güncellendi. Buna göre saç ekimi birimleri, 17 Kasım 2023 tarihli Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, Saç Ekimi Birimi Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formu kriterlerine göre denetlenmesi kararlaştırıldı.

KAMU KURUMLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kamu saç ekimi birimlerinde aykırılık tespit edilirse, ilk iki tespitte 30 gün süreyle eksikliğin giderilmesi için yazılı uyarı yapılması ve üçüncü tespitte, kasıt, ihmal veya kusur şüphesiyle ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatılması istendi.

Bu arada 6 Mayıs 2023’ten önce saç ekimi izni alan sağlık kuruluşlarının mevcut halleriyle çalışmaya devam edebileceği teyit edilirken geçici maddeyle, bu kuruluşların izin süresi 6 Mayıs 2026’dan 31 Aralık 2026 tarihine uzatıldı.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz