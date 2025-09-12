İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Maç Programı

İlk Derbi 4 Ekim’de

Süper Lig’in ilk devresindeki ilk büyük karşılaşma Galatasaray-Beşiktaş derbisi olacak. Dev mücadele, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Kasım Ayı Derbilerle Geçecek

Derbi heyecanı Kasım ayında da devam edecek.

Galatasaray-Trabzonspor derbisi , 1 Kasım Cumartesi saat 20.00’de ,

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 1 Aralık’ta

Süper Lig’in en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi saat 20.00’de futbolseverlerle buluşacak.

TFF’den Maç Saatleri Açıklaması

TFF, yeni sezon maç saatlerini de duyurdu. Buna göre, 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig karşılaşmaları 14.30, 17.00 ve 20.00 saatlerinde oynanacak. Saha bilgisi boş bırakılan maçların oynanacağı statlar ise daha sonra açıklanacak.