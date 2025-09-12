İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Maç Programı
İlk Derbi 4 Ekim’de
Süper Lig’in ilk devresindeki ilk büyük karşılaşma Galatasaray-Beşiktaş derbisi olacak. Dev mücadele, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
Kasım Ayı Derbilerle Geçecek
Derbi heyecanı Kasım ayında da devam edecek.
-
Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 1 Kasım Cumartesi saat 20.00’de,
-
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 1 Aralık’ta
Süper Lig’in en kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi saat 20.00’de futbolseverlerle buluşacak.
TFF’den Maç Saatleri Açıklaması
TFF, yeni sezon maç saatlerini de duyurdu. Buna göre, 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig karşılaşmaları 14.30, 17.00 ve 20.00 saatlerinde oynanacak. Saha bilgisi boş bırakılan maçların oynanacağı statlar ise daha sonra açıklanacak.