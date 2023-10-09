Mevsimlerin değişimine ayak uydurarak sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, vücut sağlığını desteklemek açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu nedenle, Ekim ayının beslenme alışkanlıklarımızı nasıl etkilediğini ve bu dönemde nelere dikkat etmemiz gerektiğini diyetisyen Halime Demirciler Aksu Haber’e anlattı.

Demirciler: "Mevsim geçişlerinde hava sıcaklıkları ve beslenme düzenimizin değişmesi bağışıklık sistemimizi ve metabolizmamızı etkilediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti.