Yürüyüşe Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, ilçe kurum amirleri, il sağlık müdürlüğü idarecileri ve personelleri ile koç konteyner kent ilkokul-ortaokul öğrencileri ve koç konteyner kentte ikamet eden vatandaşlar katıldı.

Konteyner kentin sokaklarında gerçekleştirilen yürüyüşte sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekilerek yürümenin de sağlıklı yaşam anlamındaki yeri anlatıldı.

Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek il sağlık müdürlüğü olarak bu tür etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu