Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan güneş gözlükleri, sadece şıklık için değil, göz sağlığını korumak açısından da büyük önem taşıyor. Ancak uzmanlar, piyasada satılan sahte gözlüklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Optisyen Emre Yıldırım, yaz mevsiminde artan güneş ışınlarının zararlı etkilerine dikkat çekerek, güneş gözlüğü seçiminde sadece modaya değil, kalite ve UV korumasına da önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, “Güneş gözlükleri, gözleri zararlı UV ışınlarından koruyan önemli bir filtredir. Ancak merdiven altı üretilen ve sahte olan gözlüklerin büyük bir kısmı bu korumayı sağlamıyor. Bu da gözde kalıcı hasarlara, bulanık görmeye ve uzun vadede katarakt gibi sorunlara neden olabilir” dedi.

Uzmanlar, CE belgeli, orijinal cam kullanılan ve UV400 koruma özelliği taşıyan gözlüklerin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca güneş gözlüğü alırken mutlaka güvenilir optik mağazalarından alışveriş yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.