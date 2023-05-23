Şair Dallı, o günlerde verdiği mücadeleyi ve gördüğü manzaralar üzerine duygularını çıkarttığı şiir kitabına yazdı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Şair Mahmut Dallı, yazdıklarını seslendirerek duygularını anlattı.
Şair Dallı, o günlerde verdiği mücadeleyi ve gördüğü manzaralar üzerine duygularını çıkarttığı şiir kitabına yazdı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Şair Mahmut Dallı, yazdıklarını seslendirerek duygularını anlattı.
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