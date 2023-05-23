Bakan Kirişci, Andırın'da talep ve sorunlarını dinledi! Bakan Kirişci, Andırın'da talep ve sorunlarını dinledi!

Şair Dallı, o günlerde verdiği mücadeleyi ve gördüğü manzaralar üzerine duygularını çıkarttığı şiir kitabına yazdı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Şair Mahmut Dallı, yazdıklarını seslendirerek duygularını anlattı.