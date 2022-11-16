Sezai Karakoç, liseyi bitirdikten sonra çok istediği felsefe bölümünde okumak üzere İstanbul'a geldi, ancak bu bölüme kayıt yaptırdığı halde, maddi zorluklar nedeniyle girdiği sınavını kazandığı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne burslu öğrenci olarak yerleşti ve 1955'te Mülkiye'den mezun oldu.

Çok sayıda düşünce ve araştırma eserine imza atan Sezai Karakoç, 1960 ve 1971 yılları arasında Diriliş dergisini dönemsel sayılar halinde yayımladı.



Necip Fazıl Kısakürek'in, ''Ruh gibi, Hazreti İsa gibi'' diye tanımladığı, Ece Ayhan'ın ''Sivil şiirin en iyi şairlerinden'' şeklinde övdüğü, Cemal Süreya'nın ''Öyle bir Müslüman ki Marx da bilir, Nietzsche de bilir, Salvador Dali de sever. Sıkışmış, sıkıştırılmış deha. Alçak gönüllükle katı yüksek uçuyor. Şemsiyesi yok'' ifadesiyle anlattığı Karakoç, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020 Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplantısı’nda, Başkan Hayrettin Güngör’ün teklifiyle Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararı alınmıştı.

Pandemi dolayısıyla 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şair Sezai Karakoç’a Fahri Hemşehrilik Beratı’nı takdim etmişti.