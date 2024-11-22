Sakarya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda anaokuluna giderek çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi, filmlerle ve eğlenceli bir etkinliklerle diş fırçalama yöntemlerini öğretti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini desteklemek için önemli konularda farkındalık oluşturuyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, son olarak 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda Mesleki ve Teknik Anaokulu gitti.

Filmle anlattılar

Eğitim kapsamında çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi anlatılırken, diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan bilgilendirici film izletildi.

Ayrıca çocukların ilgisini çekecek diş bakım seti hediye edildi, verilen eğitimlerle diş sağlığının günlük hayatın bir parçası olduğu vurgulandı.

Diş sağlığına özel önem

Eğitim görevlisi Tuğba Kement, diş sağlığına özel bir önem gösterilmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı hakkında bilinçlenmesi için güzel bir uygulama. Bu uygulama sayesinde uzman hekimlerin çocukların dişlerini kontrol etmesi güzel bir farkındalık olacak”

“Öğrenciler daha bilinçli olacak”

Eğitim görevlisi Serra Karaaslan ise, “Belediyemizin bu çalışması çocuklarımıza çok güzel bir örnek oldu. Bizler derslerimizde öğrencilerimize ağız sağlığı hakkında bilgiler paylaşıyorduk, Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışması ile öğrencilerimiz uzman hekim eşliğinde daha bilinçli hale geldi” dedi

Eğlenceli ve bilgilendirici etkinlik fotoğraf çekimleriyle son buldu.