Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Caddesi’nde 20 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Nurullah Y. (34) bir süre önce araç kiralayan müşterisi Fırat D.’den (20) imzaladığı senedi ödemesini istedi.
Ancak Fırat D.'nin ödeme yapmaması üzerine Nurullah Y., ödeme yapmayan Fırat D.’yi avukata verdi.
TABANCAYLA ATEŞ EDEREK BACAĞINDAN YARALADI
Fırat D., aracıyla gezerken Nurullah Y. ile karşılaştı.
İki şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Nurullah Y. kaldırım taşıyla araca vurarak zarar verdi. Fırat D. ise tabancayla ateş ettiği Nurullah Y.’yi bacağından yaraladı.
2 AY ÖNCE KAZAYA KARIŞIP 500 BİN TL BORÇLANMIŞ
Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin kiraladığı araçla 2 ay önce kazaya karışıp 500 bin TL borçlandığı öğrenildi.
KAHVALTI YAPARKEN YAKALANDI
Polis kaçan şüpheliyi, 18 gün sonra bugün bir kafede kahvaltı yaparken üzerindeki suç aleti ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.