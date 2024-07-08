Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli şehirlerini hedef alan düzinelerce füze fırlattığını ve başkentin gündüz vakti nadir görülen bir hava saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Ukrayna genelinde gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)