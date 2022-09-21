Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan çocuk parkına oynamaya giden 11 yaşındaki Eymen K. salıncakta sallanırken, parmağında hissettiği acıyla ağlamaya başladı.
Yanına koşan yakınları Eymen'in sol el serçe parmağının koptuğunu fark etti.
Çocuk acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi.
Ameliyatla dikilecek
Sağlık ekibi Eymen'in eline pansuman yaparken, kopan parmak ise buz kalıbına konularak, ambulansla hastaneye götürüldü.
Eymen'in kopan parmağının Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyatla dikileceği öğrenildi.
DHA’nın haberine göre polis olayla ilgili inceleme başlattı.