Çevlik Sahili’nde Tehlikeli Anlar
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Çevlik Sahili’nde denize giren 5 arkadaş akıntıya kapılarak sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Sahil Güvenlik ve Cankurtaranlar Müdahale Etti
İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar, 5 kişiyi sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı.
19 Yaşındaki Hasan Güngör Kurtarılamadı
Kıyıya çıkarılan 19 yaşındaki Hasan Güngör, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Diğer Arkadaşlarının Durumu İyi
Sudan çıkarılan diğer 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.