Ablasının Evliliğine Üzüldü, Kalp Krizi Geçirdi! Hatay'da Acı Kayıp!
Çevlik Sahili’nde Tehlikeli Anlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Çevlik Sahili’nde denize giren 5 arkadaş akıntıya kapılarak sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sahil Güvenlik ve Cankurtaranlar Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar, 5 kişiyi sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı.

19 Yaşındaki Hasan Güngör Kurtarılamadı

Kıyıya çıkarılan 19 yaşındaki Hasan Güngör, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Diğer Arkadaşlarının Durumu İyi

Sudan çıkarılan diğer 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.