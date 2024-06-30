Son yıllarda ehliyet sınavlarında kopya olayları artış gösterdi.

Ekipler, kurdukları düzeneklerle kopya çekmeye çalışan şahısları tek tek tespit ederek sınavda kopya çekmelerini engelliyor.

Bu kez kopya olayının adresi Samsun oldu.

Ekipler harekete geçti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam ilçesinde bugün yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik haberleşme cihazıyla kopya çeken kişilerin olduğu bilgisini aldı.

Üzerinden kopya düzeneği çıktı

Yapılan çalışmalarda, sınav çıkışı S.M., N.K., V.K., T.A. ve M.K.’nin üzerinde arama yapıldı.

Soruşturmanın devamında sınav merkezinin yaklaşık 200 metre ilerisinde sistem üzerinde kopya veren ve şüphelilerin üzerine sistemi kuran Ş.Ü. de yakalandı.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda, 3 kamera, 3 kulaklık, 5 alıcı ile verici ve 5 cep telefonu ele geçirildi.