Son dönemde internet dolandırıcılığı vakalarında yöntem değiştiren sanal dolandırıcılar, bu kez Kahramanmaraş Barosu’na kayıtlı Avukat Yakup Bebek’in mesleki bilgilerini kullanarak vatandaşlardan para tahsil etmeye çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği internet sitesinden Avukat Bebek’in bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçti. Bayan isimleri ve görselleriyle açılan bu hesaplar üzerinden sohbet başlatan dolandırıcılar, kısa bir süre sonra WhatsApp üzerinden cinsel içerikli konuşmalar yaparak veya görüntüleri montajlayarak mağdurları tehdit etmeye başladı.

Dolandırıcılar, mağdurlara ellerindeki yazışma ve görüntüleri kullanarak baskı uyguladı. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Cinsel içerikli yazılar yazılması veya teklifler gönderilmesi, cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir.” maddesini öne sürerek korku yaratan şüpheliler, sözde 18 yaş altı kişilerle konuşma iddiasını gündeme getirip, durumu Cumhuriyet Savcılığı’na iletmeden önce ödeme yapılmasını talep etti.

İtibar Korkusuyla Mağdurlar Ödeme Yapıyor

Bir anlık dikkatsizlik sonucu hata yaptığını düşünen mağdurlar, olayın büyümemesi ve itibarlarının zarar görmemesi için ödeme yapmayı tercih ediyor. Ancak dolandırıcıların ağına düşen mağdurlar, sürekli tehdit ve şantajlarla karşı karşıya kalarak maddi açıdan sömürülüyor.

Avukat Yakup Bebek, sosyal medya üzerinden tanımadıkları kişilerle iletişim kurulmaması konusunda vatandaşları uyardı. Bebek, bu tür şantaj ve tehdit durumlarında en kısa sürede güvenlik birimlerine ve ilgili savcılıklara başvurulması gerektiğini belirtti.

Uzmanlardan Uyarılar:

Sosyal medya hesaplarınızda gizlilik ayarlarınızı kontrol edin.

Tanımadığınız kişilerle yazışma yapmaktan kaçının.

Bu tür dolandırıcılık vakalarıyla karşılaştığınızda ödeme yapmayın ve hemen yasal mercilere başvurun.

Kamuoyunun bilinçlendirilmesi için yetkililer, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.