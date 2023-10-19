Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Yaşanan Asrın Felaketi Sonrası Kentte Düzenlenen Deprem Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısına Katılım Sağladı.

Toplantıda Konuşma Yapan Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kahramanmaraşlı Sanayicilerin Gerçek Bir Kahraman Olduklarını Vurgulayarak Sanayicilerimizin Bir Değer Yaratmaya Çalıştıklarını İfade Etti.

Bakan Yardımcısı İnan Konuşmasının Devamında Ülkenin Kalkınması Noktasında Hizmet Veren Her Bir Sanayiciye Ayrı Ayrı Teşekkürlerini İletti.