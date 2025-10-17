Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden önemli bir gıda denetimi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi Perakendeciler Sitesi'nde faaliyet gösteren et depolarına yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, tüketime sunulmak üzere hazırlanan ancak sağlık koşullarına uymayan, bozulmuş ve tehlike arz eden yaklaşık 1 ton et tespit edildi.

Ele geçirilen sağlıksız etler, zabıta ve gıda kontrol ekiplerinin gözetiminde, halk sağlığını koruma amacıyla şehirdeki çöp imha merkezine götürülerek imha edildi. Etlerin depolandığı alanlar ise gıda güvenliği ve hijyen kurallarına aykırı koşullar nedeniyle ekipler tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği ve gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceği vurgulandı. Halk sağlığını tehlikeye atan işletme sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.