Alparslan Bayraktar Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Bakan Bayraktar, forum kapsamında düzenlenen "Enerji ve Madencilik" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Afrika'nın birlikte bağımsız bir enerji geleceği inşa etme yönünde ortak bir vizyon paylaştığını söyledi.

Hedefleri somut sonuçlara dönüştürme yaklaşımını benimsediklerini aktaran Bayraktar, "Afrika, Türkiye için önemli. Son 20 yılda Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri diplomasi, eğitim, kültür, turizm, ticaret, yatırım, enerji ve madencilik gibi her alanda derinleşti." dedi.

Kritik minerallerde iş birliği potansiyeli

Bayraktar, Afrika'nın kritik minerallerde küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 30'una sahip olmasına rağmen temiz enerji tedarik zincirlerinde küresel üretimin yüzde 1'inden azını gerçekleştirdiğini aktararak "Madencilikten nihai ürüne kadar, tüm değer zincirine odaklanıyoruz. Afrika'daki bu dengesizlik, ortak keşif, işleme ve değer yaratma yoluyla giderilebilir. Kapasite geliştirme, tüm bu çabaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Dönüşümün gerçek itici gücü ise insan ve insan sermayesidir." diye konuştu.

"Nijer'de çok yakında ilk altın üretimimize başlayacağız"

Türkiye'nin Afrika'nın maden zenginliğini kıtanın gelecekteki refahının temeli olarak gördüğünü ve iki ülkenin enerji ve madencilik alanında birlikte ilerlemesi için büyük fırsatlar bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar:

"Devletimize ait uluslararası madencilik şirketlerimiz MTA Uluslararası Madencilik (MTAIC) ve ETI Maden, Nijer'de faaliyet gösteriyor ve çok yakında ilk altın üretimimize başlayacağız. MTAIC'nin Nijer'deki çalışmaları, kaynak geliştirmenin yerel topluluklarda istihdam yaratılmasını, teknoloji transferini ve sürdürülebilir büyümeyi nasıl destekleyebileceğini gösteriyor. Elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında, deneyimimizin çok olduğu konularda işbirliği yapabiliriz. Türk şirketleri güneş, rüzgar, hidroelektrik çözümleri, mikro şebekeler ve depolama alanlarında çalışmaya hazır." açıklamasında bulundu.