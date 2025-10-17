Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde kurumsal bütünlüğü sağlamak ve vatandaşların her noktada aynı kalite anlayışıyla karşılaşmasını hedefleyerek "Kurumsal Kimlik Kılavuzu"nu güncelledi. Yeni kılavuz; logo, renk ve kıyafet standartları başta olmak üzere birçok alanda değişiklikler içeriyor.

Güncellenen kılavuz, sahadan alınan geri bildirimlerle şekillendirilirken, sağlık çalışanlarının görev alanlarına göre renk kodlu kıyafet sistemi getirildi:

Klinik eczacılar: Beyaz

Hemşireler: Lacivert

Sorumlu hemşireler: Yakasında beyaz şerit bulunan lacivert

Ebeler: Mürdüm

Sorumlu ebeler: Yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm

Psikolog, fizyoterapist, diyetisyen vb.: Bordo

Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcileri: Kahverengi

Ameliyathane personeli: Yeşil

Hasta karşılama/yönlendirme personeli: Takım elbise (kadınlara bakanlık logolu fular, erkeklere logolu kravat)

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni standartların Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda geçerli olacağını belirtti.

"Sahayla birlikte bütün görsel standartlarımızı yeniden tanımladık. 'H' harfini gördüğünüzde hastane olduğunu nasıl anlarsanız, biz de aynı şekilde Sağlık Bakanlığına ait tüm logoların ve levhaların Türkiye genelinde tek bir standartta olmasını hedefledik." dedi.

Kıyafet standartlarının sahadan gelen talepler doğrultusunda belirlendiğini ifade eden Erkoç, şu bilgileri paylaştı:

"Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026'dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek."

Yeni uygulama, kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarında geçerli olacak.