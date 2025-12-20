Şanlıurfa'da düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 1 şüpheli yakalandı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 572 İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygulama kapsamında 4 bin 928 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığını, 243 iş yerinin denetlendiğini ve 211 aracın sorgulandığını ifade eden Şıldak, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiğini, aranan 1 şüphelinin yakalandığını, 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldığını ve 10 araca trafik parası cezası uygulandığını kaydetti.

Şıldak, şehrin huzur ve güvenliği için emniyet birimlerinin denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.