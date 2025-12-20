Serenay Sarıkaya ile rol aldığı “Aile” dizisinin ardından bir süredir yeni proje arayışında olan Tatlıtuğ’un, yapımcı Mehmet Bozdağ imzalı “Dönence” adlı diziyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kulis bilgilerine göre proje, dijital platform için özel olarak tasarlandı.

8 Bölümlük Ajan Dizisi Geliyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; senaryosu Mehmet Bozdağ ile Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınan dizi, toplam 8 bölümden oluşacak. Dizinin Disney Plus’ta yayınlanması planlanırken, çekimlerin mart ayında başlaması hedefleniyor.

Rolü de Belli Oldu

“Ajan dizisi” konseptiyle hazırlanan Dönence’de Kıvanç Tatlıtuğ’un, “Ali” isimli bir ajan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Aksiyon ve gerilim ağırlıklı olması beklenen dizinin yönetmeni ise henüz netlik kazanmadı.

Yeni projesiyle dijital platforma güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanan Tatlıtuğ’un performansı, şimdiden izleyicilerde büyük merak uyandırmış durumda.