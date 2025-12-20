Hava sıcaklıklarındaki belirgin düşüşün 22 Aralık’tan sonra hissedileceğini ifade eden uzmanlar özellikle 28 Aralık’tan itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kar ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

29-30 Aralık tarihlerinde yağmurun kara dönüşebileceği ve İstanbul ve Marmara genelinde etkili olması beklenen kar yağışının, 1-2 Ocak tarihine kadar aralıklarla devam edebileceği öngörülüyor.

Yılbaşı Gecesi Beyaz Manzara Sürprizi

Tahminlere göre İstanbullular, yeni yıla beyaz örtüyle girme ihtimaliyle karşı karşıya. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olacağı, merkez ilçelerde ise zaman zaman karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.

Türkiye Genelinde Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bugün birçok bölgede az bulutlu ve güneşli hava hâkim olurken, yağış beklenmiyor.

Marmara: 12–20°C

Akdeniz: 15–21°C

İç Anadolu: 10–17°C

Karadeniz: 12–18°C

Doğu Anadolu: 5–12°C

Güneydoğu Anadolu: 10–18°C

Yeni Haftada Yağışlar Artacak

Pazartesi günü Orta Akdeniz’den gelen yağışlarla birlikte Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de yağmur bekleniyor. Salı günü yağışların doğu kesimlere kayması, bazı bölgelerde ise kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde havanın yeniden açması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle İç Anadolu ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.