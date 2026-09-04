Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA