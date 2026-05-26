Kurban Bayramı’na saatler kala Şanlıurfalı vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre Şanlıurfa’da Kurban Bayramı namazı saat 05.41’de kılınacak.

Bayram Sabahı Camilerde Yoğunluk Bekleniyor

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde vatandaşların camilere akın etmesi beklenirken, kent genelindeki camilerde hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların namaz saatinden önce camilere gitmeleri tavsiye ediliyor.

Manevi Atmosfer Şanlıurfa’da Yaşanacak

Bayram namazının ardından Şanlıurfalı vatandaşlar dualarla bayramı karşılayacak, ardından aile ziyaretleri ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu kent genelinde hissedilecek.