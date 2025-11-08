Şanlıurfa’nın Kırsal Yukarıderen Mahallesi’nde meydana gelen feci olayda, 19 yaşındaki Nurullah Bertan hayatını kaybetti.
İddiaya göre tarladan pamuk toplayan biçerdöver sürücüsü C.O. (38), topladığı pamuğu o esnada uyuyan Bertan'ı fark etmeyerek römorka boşalttı.
Bir süre sonra Bertan’ın pamuğun altında kaldığı fark edilince durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Bertan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Talihsiz gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.