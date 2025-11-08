MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı siber suçlara yönelik ortak bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı siber faaliyetlere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu. İncelemelerde, şüphelilerin kişisel verilere izinsiz erişim sağladıkları ve uluslararası siber ağlarla bağlantı kurdukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf ederek yasa dışı erişim yöntemleri ve irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler paylaştı. Siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı tespit edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma çerçevesinde, siber suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen ve yurt dışında bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, ele geçirilen kişisel verilerin depolandığı ve sorgulandığı 24 internet sitesi tespit edilerek tamamen erişime kapatıldı.

Yetkililer, elde edilen yeni bulgular ışığında soruşturmanın genişletileceğini, siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.