Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulunan mühimmat imha edildi.
Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren İrfan Baytok, pulluğa takılan metali fark etti.
Metali tarlanın dışına çıkaran Baytok, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde mühimmatın patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu belirlendi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca güvenli alana çıkarılan top mermisi, fünye ile imha edildi.
Kaynak: AA