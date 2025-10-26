Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, son gününde de yoğun ilgiyle devam ediyor.

Hafta sonunu fırsat bilen binlerce kitapsever, KAFUM’u doldurarak hem kitapların büyülü dünyasını keşfetti hem de birbirinden özel yazarlarla buluşma imkânı buldu.

Fuarın en çok ilgi gören programlarından biri ise, sevilen şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu’nun söyleşisi oldu.

Duygusal dizeleri, romanlarındaki derin hikâyeleri ve kendine özgü anlatım diliyle okurlarının kalbinde özel bir yer edinen Tazeoğlu, söyleşide edebiyatın insan ruhundaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide; hayatın anlamı, sevgi, sabır, insanın kendini tanıma çabası ve yazarlık serüveni üzerine samimi açıklamalarda bulunan Tazeoğlu, zaman zaman kendi şiirlerinden dizeler de seslendirdi.