Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, dokuzuncu gününde önemli bir söyleşiye sahne oldu.

KAFUM’da gerçekleştirilen etkinlikte, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle takip edilen programda “Türk Dış Politikası ve Ortadoğu” konusu ele alındı.

Prof. Dr. Mehmet Şahin, konuşmasında Türkiye’nin dış politik vizyonunu, bölgesel gelişmeler karşısındaki stratejik duruşunu ve Ortadoğu’da barışın sağlanması için yürütülen diplomatik çabaları değerlendirdi.

Türkiye’nin sadece coğrafi değil, tarihî ve kültürel olarak da Ortadoğu’nun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Şahin, “Bugün Ortadoğu’da yaşanan her gelişme, doğrudan ya da dolaylı şekilde Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bu nedenle dış politika anlayışımız, artık sadece savunmaya değil; bölgesel istikrara, insani diplomasiye ve çok boyutlu ilişkilere dayanıyor” dedi.

Program sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Şahin, özellikle Filistin meselesi, enerji politikaları ve Türkiye’nin uluslararası ittifaklardaki konumu üzerine gelen sorulara kapsamlı açıklamalarda bulundu.