Kahramanmaraş, geleneksel sporların uluslararası arenaya taşındığı önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası, Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kahramanmaraş kent protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Vali, belediye başkanı, milletvekilleri ve diğer yerel yöneticiler, organizasyonu yerinde takip ederek sporculara destek verdi. Protokol üyeleri, bu tür etkinliklerin hem şehrin tanıtımına hem de geleneksel sporların yaşatılmasına katkı sunduğunu vurguladı.