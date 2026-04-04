Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin ilçede saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi