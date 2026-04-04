Bir Sohbetle Başladı, Türkiye’ye Yayıldı

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Endülüs Okuma Hareketi, kısa sürede büyük bir eğitim modeline dönüştü. İlk olarak bir okulda öğrencilerle yapılan sohbetlerle başlayan süreç, zamanla ilçe, ardından il ve ülke geneline yayıldı.

Bugün gelinen noktada proje, Türkiye’nin dört bir yanında binlerce öğrenciye ulaşmayı başardı.

10 Yılda 1 Milyondan Fazla Kitap Okundu

Projenin kurucusu Turgut Yaşar, öğrencilerin doğru yönlendirildiğinde kitap okumaya büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Son 10 yılda 85 bin 408 öğrencinin projeye katıldığını aktaran Yaşar, toplamda 1 milyonun üzerinde kitabın okunduğunu ifade etti. Projenin şu an 26 ilde, 270 okulda ve yüzlerce öğretmenin katkısıyla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kahramanmaraş’ta 40 Okulda Uygulanıyor

Endülüs Okuma Hareketi’nin Kahramanmaraş ayağı da dikkat çekiyor. Proje, şehir genelinde 40 okulda aktif olarak uygulanıyor.

Eğitim Koordinatörü Süleyman Karaca, öğrencilerin okuma süreçlerinin özel yazılımlar aracılığıyla takip edildiğini ve elde edilen verilerle Türkiye’nin “okuma haritası”nın çıkarıldığını söyledi.

Okuyan Öğrenciler Yazarlığa Adım Atıyor

Proje yalnızca kitap okumayı teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerin yazarlık becerilerini de geliştiriyor.

“Sen Yazarsın” yarışmasıyla öğrencilerin kalem tutma alışkanlığı desteklenirken, birçok öğrenci kendi hikâyesini yazma fırsatı buluyor.

Bir Öğrencinin Değişen Hayatı

Projeye katılan öğrencilerden Yusuf Kerem Yolcu, kitap okumanın hayatını tamamen değiştirdiğini belirtti.

İlk kitabını bitirdikten sonra okumaya olan ilgisinin arttığını ifade eden Yolcu, kısa sürede onlarca kitap okuyarak bu alışkanlığı hayatının bir parçası haline getirdi.