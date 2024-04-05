Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Batuhan Akar’ın kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil kamyonla çarpıştı, 4 kişilik aile yok oldu

Batuhan Akar’ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’dan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile Bozova Kaymakam İbrahim Halil Yeşilyurt olay yerine gelerek inceleme yaptı.