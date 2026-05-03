Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak, fırtına ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu ilçede, 15 katlı bir apartmanın çatısındaki su deposu yerinden koparak yola düştü.

Fırtına nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçlar ise devrildi.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları sürüyor.