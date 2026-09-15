Şanlıurfa'da güvenlik güçleri organize suç yapılarına karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri sonucunda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarını işleyen şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin, "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan yapılara finansal destek sağladığı, zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle borç para verdiği tespit edildi. Zanlıların, verdikleri paraların teminatı olarak mağdurlara çek ve senet imzalattıkları, bu yolla vatandaşlar üzerinde yoğun baskı kurdukları belirlendi.

1,5 Milyar Liralık Para Hareketliliği Tespit Edildi

Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin mali profillerini inceleyen ekipler, zanlıların banka ve finans hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık devasa bir para hareketliliği bulunduğunu saptadı.

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kararlılık vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen minibüsteki 15 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki sorgu ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.