Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bölgede bulunan 3 katlı bir apartmanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bir daireyi sararken diğer daireleri ise dumanlar kapladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baygın haldeki anne ve kızı kurtarıldı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalanların olduğunu öğrenince harekete geçti.

Bir evin balkonuna itfaiye aracının yangın merdiveni ile giren ekipler, dumandan etkilenen ve yargı baygın halde bulunan anne ve kızı merdivenden indirerek, kurtardı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaklaşık yarım saat mahsur kalan anne ve kızına dışarı çıkarıldıktan sonra ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

İsmi öğrenilemeyen anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.