Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı madde ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla, ilçede tespit edilen bir adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan detaylı aramalarda 670 gram yasaklı madde, 70 gram kenevir tohumu, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, madde paketlemesinde kullanılan 200 adet şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, madde ticareti yapıldığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Güvenlik güçleri, bölgede uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Halkın huzur ve güvenliği için benzer operasyonların aralıksız süreceği bildirildi.