Geçtiğimiz günlerde kendine zarar verdiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldığı iddia edilen ve 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan Ufuk Özkan'ın akıbeti merak ediliyor.

Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldığında sağlık durumuyla ilgili Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu'ndan açıklama gelmiş, sadece gözlem amaçlı hastanede olduğu açıklanmıştı. Daha sonra ailesi tarafından yapılan açıklamada Özkan'ın tedavi gördüğü öğrenilmişti. Kardeşi daha önceleri karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında kardeşi ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini söylemişti.

Özkan ise hakkında çıkan iddiaları yalanlamış söz konusu iddiaları yalanlayarak “Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi” açıklamasını yapmıştı.

Korkutan olayın perde arkasını anlatan Özkan, “17 yaşında bir oğlum var. Ona böyle bir acıyı asla yaşatmam. Sosyal medyada bazı kişiler, gerçekliği kontrol etmeden haber uyduruyor. Amaçları sadece etkileşim ve reklam geliri” demişti.

Ünlü oyuncu, sahnelere geri döndüğünü sevenlerine duyurdu. Üç sezondur rol aldığı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan Özkan, günler sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. İşte Ufuk Özkan'ın son hali...