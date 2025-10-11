Savunmaya Takviye Planı

Şampiyonlar Ligi hedeflerini sürdüren sarı-kırmızılılar, özellikle sol stoper bölgesi için transfer kararı aldı. Yönetim, bu bölgeye nokta atışı bir isim kazandırmak istiyor.

21 Milyon Euroluk Teklif Geçmişte Reddedildi

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Pavlovic için 21 milyon euroluk teklif yapılmış, ancak bu teklif kabul edilmemişti. Buna rağmen Galatasaray, oyuncudan vazgeçmedi.

Milan ile Tekrar Temas Kurulacak

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Pavlovic transferi için Milan ile yeniden temas kuracak. Bu kez hem kulübü hem de oyuncuyu ikna etmeye yönelik daha güçlü bir strateji izlenecek.

Oyuncunun Durumu Avantaja Dönüştürülebilir

Milan ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 8 maçta forma giyebildi ve 642 dakika sahada kaldı. Galatasaray yönetimi, bu tabloyu transfer sürecinde koz olarak kullanmayı planlıyor.