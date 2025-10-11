Aksaray’da alkollü şekilde araç kullanan Yusuf K., polis kontrolünde olay çıkardı. Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi yakınlarında durdurulan araçta bulunan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Olay yerine trafik ve asayiş ekipleri çağrıldı.

Gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden Yusuf K. ve yanında bulunan Döne D., basın mensuplarına küfür edip saldırmaya çalıştı. Polislere de zorluk çıkaran Yusuf K., "Valiyi arayacağım" diyerek tehditte bulunurken, Döne D. ise "Babam hakim" sözleriyle işlem yapılmasını engellemeye çalıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan ikili, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yusuf K.'nin yapılan testte 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 4 yıl süreyle el konulurken, 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K. ve Döne D., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

Olayın ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek görevli polis memurlarına başarı belgesi takdim etti.

Vali Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, şu sözleri kullandı:

Bu olayda kendilerine gösterilen mukavemet ve çirkin ifadelere rağmen ekiplerimizin gösterdiği sabır ve sağduyulu yaklaşım takdire şayandır. Polislik çok zor bir görevdir. Hem kanunları yönetmelikleri uygulayacaklar hem de taşkın hallerde, saldırgan durumlarda, ağırbaşlılıklarını korumak gerçekten çok zor bir durumdur.



Bunu başardıkları için kendilerini kutluyorum. Bu tavırlarıyla Anadolu'nun özünü temsil eden Aksaray'ımıza ve ülkemize örnek oldukları için kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum.